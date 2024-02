Mostra Gastronómica de Caça na Póvoa da Isenta

A quarta Mostra Gastronómica de Caça vai decorrer na Póvoa da Isenta nos dias 1, 2 e 3 Março, numa organização da Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, em parceria com o Clube de Caçadores. Trata-se de um festival diferenciador, em que, para além da melhor carne de caça, participam também produtores locais e artesãos da freguesia e do concelho. O evento conta também com exposição de artigos de caça, demonstração de falcoaria e conversas sobre caça e as suas reservas. A iniciativa conta com um apoio financeiro de cinco mil euros por parte da Câmara de Santarém.