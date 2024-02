Associação de Almoster com apoio para substituir janelas da sede

A Associação Recreativa e Cultural da Freguesia de Almoster vai contar com um apoio da Câmara de Santarém no valor de cinco mil euros para ajudar a suportar as despesas com obras de manutenção e preservação da sua sede. O apoio municipal, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, vai permitir a substituição das janelas de madeira por janelas de alumínio.

As instalações da Associação Recreativa e Cultural da Freguesia de Almoster são utilizadas para a realização de diversas actividades de cariz cultural, recreativo e social. A Câmara de Santarém considera de extrema importância a reabilitação e valorização do património edificado das colectividades do concelho tornando as suas instalações mais confortáveis e seguras.