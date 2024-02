Atropelamentos em Tomar causam dois feridos

Uma idosa de 85 anos sofreu ferimentos graves após ter sido atropelada na Avenida Ângelo Tamagnini, em Tomar. Um idoso sofreu ferimentos ligeiros ao ser atropelado num parque de estacionamento de um hipermercado.

Uma idosa, de 85 anos, foi atropelada por um automóvel ligeiro na manhã de terça-feira, 20 de Fevereiro, na Avenida Ângelo Tamagnini, em Tomar. A vítima ficou ferida com gravidade e foi transportada para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 10h46. Para o local foram accionadas três viaturas e sete operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, onde esteve também a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

No dia anterior, um homem de 86 ambos tinha sofrido ferimentos considerados ligeiros após ter sido atropelado por uma viatura ligeira de passageiros no parque de estacionamento de um hipermercado, localizado na Rua da Quinta das Gorduchas, em Tomar. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes com ferimentos num membro inferior. O alerta foi dado às 12h26. Para o local foram accionados meios dos Bombeiros do Município de Tomar e dos Bombeiros Voluntários de Constância e ainda elementos da PSP.