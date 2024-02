Cartoon Xira de volta com humor e a crítica de artistas nacionais e internacionais

Abre as portas a 24 de Fevereiro, no Celeiro da Patriarcal em Vila Franca de Xira, a edição deste ano da exposição Cartoon Xira, que ficará patente até 5 de Maio e promete arrancar sorrisos aos visitantes com uma mostra satírica dos melhores cartoons do ano. O destaque da exposição é a retrospectiva dos melhores cartoons de 2023, reunindo uma selecção dos melhores trabalhos de artistas portugueses. As temáticas escolhidas para esta retrospectiva abrangem eventos globais, desde a Guerra da Ucrânia e da Palestina até à ascensão da China, a sobrevivência política de Donald Trump, o aumento dos juros e a crise no Governo de António Costa.

Além disso, a exposição internacional “Horizontes Imaginários” enriquecerá a experiência dos visitantes apresentando as obras do mexicano Victor Vélez “Chubasco”. Com uma carreira profissional que se iniciou como cartoonista no jornal “El Universal” em 1989, Vélez colaborou com diversos meios de comunicação no México, sendo membro do “Sistema Nacional de Creadores” do México desde 2017. A exposição destaca a sua contribuição para a sátira política ao longo dos anos, refere o município de Vila Franca de Xira em comunicado.

A mostra tem a curadoria de António Antunes e é feita em colaboração com a Câmara de Vila Franca de Xira. Com entrada gratuita, a exposição estará aberta de terça a domingo, das 15h00 às 19h00.