Detido por tráfico de droga em Vialonga

Um jovem de 23 anos foi detido no sábado, 17 de Fevereiro, por tráfico de estupefacientes, em Vialonga, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que a detenção foi efectuada no âmbito de uma acção de patrulhamento. Segundo a Guarda, os militares abordaram um grupo de indivíduos que adoptaram um comportamento suspeito levando a que fosse efectuada “uma revista pessoal de segurança aos suspeitos”, na qual foi possível verificar que dois deles se encontravam na posse de estupefacientes. No total foram apreendidas 73 doses de haxixe.

O suspeito de 23 anos foi detido e constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira. No decorrer da acção foi ainda elaborado um auto de contraordenação por consumo de estupefacientes a um suspeito de 26 anos tendo sido identificado e notificado para comparecer na Comissão de Dissuasão da Toxicodependência.