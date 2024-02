Feira de Março de regresso para animar Torres Novas

A tradicional Feira de São Gregório, também conhecida como Feira de Março, está de volta a Torres Novas de 8 a 24 de Março, junto ao viaduto do Rio Frio, no final da Avenida Dr. João Martins de Azevedo. É organizada pelo município de Torres Novas e tem entrada livre. O certame, que vai contar com áreas dedicadas a equipamentos de diversão, bens alimentares, nomeadamente farturas, pipocas e algodão doce, bijuterias e bens e serviços. Vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 14h00 às 22h00. Na sexta-feira e sábado a abertura é às 14h00 e o encerramento à 01h00, sendo que no domingo o recinto abre igualmente às 14h00 mas fecha às 22h00.