Já é possível realizar testes cutâneos de alergia a antibióticos no Hospital de Santarém

Realizar testes cutâneos de alergia a antibióticos já é uma realidade na Unidade Local de Saúde da Lezíria. O início do procedimento aconteceu pouco tempo após a chegada do médico imunoalergologista David Pina Trincão ao Hospital Distrital de Santarém (HDS), em Setembro de 2023.

De acordo com o médico imunoalergologista, os testes cutâneos com fármacos são realizados em situações específicas de suspeita de hipersensibilidade medicamentosa. “Estes testes, em conjunto com a história clínica de cada doente, são meios complementares importantes para o diagnóstico de alergia medicamentosa, bem como para a identificação de alternativas terapêuticas seguras e eficazes para cada situação”, explica.

David Pina Trincão acrescenta que o diagnóstico definitivo é feito a posteriori, através da prova de provocação. Além disso, menciona, “poderá ser ainda indicada, em situações selecionadas, em que exista necessidade premente de utilização de um determinado fármaco, a realização de dessensibilização, que evita a escalada terapêutica com efeitos secundários mais gravosos, bem como, o acréscimo de custos em Saúde”. O médico imunoalergologista começou por colaborar estreitamente com o Serviço de Pneumologia, dirigido por Gustavo Reis, mas gradualmente começa a alargar a actividade a outros serviços clínicos.