Mau estado de estrada em São Pedro de Tomar preocupa população

Estrada em São Pedro de Tomar continua por pavimentar e a população está indignada com a situação. Presidente da Câmara de Tomar explica que a Tejo Ambiente tem pressionado as empresas responsáveis para repararem a via.

O estado de degradação da estrada 534 no Coito, freguesia de São Pedro de Tomar, continua a indignar a população e quem passa naquela via. Lurdes Ferromau Fernandes, vereadora do PSD no executivo de Tomar, refere que a situação dura há mais de um ano e coloca em perigo quem passa na via, uma vez que as condições de circulação são inseguras e podem provocar acidentes de viação. A autarca, que foi durante vários anos presidente daquela junta de freguesia, vincou que o município deveria ter mais acção de forma a garantir que os cidadãos que circulam no concelho têm condições de segurança adequadas.

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, diz compreender as preocupações da população tendo em conta o mau estado da estrada. O autarca explica que a empresa intermunicipal Tejo Ambiente, que actua em cinco municípios do Médio Tejo, tem pressionado as empresas responsáveis pela empreitada para reparar o problema o mais depressa possível.