Mulher esfaqueada em Vialonga pelo companheiro

Depois de esfaquear a vítima o suspeito chamou o socorro e entregou-se às autoridades. Caso ocorreu na tarde de domingo, 18 de Fevereiro, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo seu companheiro no interior da habitação onde residem, em Vialonga, na tarde de domingo, 18 de Fevereiro. A informação é confirmada a O MIRANTE por fonte policial que acrescenta que a vítima foi transportada em estado considerado grave para o Hospital de Vila Franca de Xira. O homem, de 52 anos, depois de dar o alerta via 112, pelas 18h30, não abandonou a habitação tendo-se entregado à Guarda Nacional Republicana. O caso, por se tratar de crime com arma branca, passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária.