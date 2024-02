Piscinas de Salvaterra ultrapassaram os 25 mil utentes em 2023

As Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos receberam quase 26 mil utentes em 2023. O balanço foi deixado pelo vereador com o pelouro do Desporto, Paulo Cação, em reunião de câmara realizada a 7 de Fevereiro no auditório da Escola “O Século”. A escola municipal de natação e utentes livres contribuíram para a estatística com mais de 16 mil utilizações, o Clube Náutico de Salvaterra de Magos atingiu um número superior a sete mil utilizações e outras entidades, como Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), escolas e Ocupação de Tempos Livres (OTL), as restantes 1.600. Na OTL de Páscoa e na de Verão somaram-se 950 utilizações.