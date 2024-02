Quinta da Subserra recebe Lezíria Dance Collective

A Quinta Municipal da Subserra, em Alhandra, vai receber, entre Fevereiro e Maio, a iniciativa cultural Lezíria Dance Collective, promovida pela Sociedade Euterpe Alhandrense. Para apoiar o evento, a Câmara de Vila Franca de Xira aprovou em reunião do executivo isentar aquela entidade de pagar taxas de utilização da chamada Casa do Pomar, situada no interior da quinta, num valor global a rondar os 468 euros.