Refeitório da Escola João Fernandes Pratas vai ser remodelado

Após as necessárias obras vai ser implementado o projecto R23 no refeitório da Escola Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia.

A Câmara Municipal de Benavente vai remodelar o refeitório da Escola Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, durante a pausa de Carnaval. Após as obras, a escola vai passar a ter em vigor o projecto R23, que visa fornecer aos alunos refeições saudáveis e nutritivas.

A remodelação da cantina volta a ser desenhada com a participação da comunidade escolar, numa intervenção que pretende revolucionar o ambiente do refeitório e as ementas, criando um serviço de refeições que responde às necessidades nutricionais e às expectativas dos alunos e encarregados de educação.

Durante a interrupção do Carnaval, os funcionários da câmara vão pintar todo o espaço de refeitório: paredes, tectos, caixas de estores e o interior da cozinha. As novas mesas e cadeiras já chegaram e o design para colocar nas paredes está a ser trabalhado para ser mais apelativo.

Os delegados de turma da escola estiveram reunidos com as nutricionistas da autarquia, Rute Espanhol e Catarina Soares. Do encontro resultou a vontade dos alunos terem mais uma opção de escolha na ementa. Neste momento são disponibilizados dois pratos: mediterrânico e o veggie e o surgimento de uma terceira opção é bem-vinda. Foram apresentadas outras sugestões para ementas como: wraps, saladas, baguetes, lasanhas, pizzas e ovos de tomatada.

Na reunião com os encarregados de educação e associação de pais foi solicitada pelas nutricionistas a apresentação de sugestões para melhoria do serviço de uma forma geral, ementa e espaço físico, para que estejam reunidas as condições dos seus educandos poderem almoçar no refeitório da escola e, assim, usufruírem de uma alimentação mais saudável.

O projecto R23 começou na escola Duarte Lopes, em Benavente, com balanço muito positivo. Vai agora ser alargado a Samora Correia e posteriormente à Escola Básica 2,3 do Porto Alto. Os refeitórios escolares continuam abertos aos pais para que provem as refeições, basta para isso informar a direcção da escola sobre o dia em que pretendem fazer a experiência.