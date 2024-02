ULS Estuário do Tejo reforça cuidados primários com nova estrutura

Os Cuidados de Saúde Primários da responsabilidade da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo vão ter três novos departamentos focados na área assistencial. A medida pretende reforçar e reorganizar as estruturas destinadas aos cuidados primários, alinhando-se com a abordagem já implementada nos Departamentos Assistenciais de Cuidados Hospitalares, refere a ULS em comunicado. As três novas estruturas são o Departamento para a Promoção da Saúde e Intervenção Comunitária na Doença, o Departamento das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e o Departamento das Unidades de Saúde Familiar.

Foram nomeados como responsáveis dos novos departamentos: Carla Sofia Cardoso Jorge, assistente graduada de Medicina Geral e Familiar, para directora do Departamento para a Promoção da Saúde e Intervenção Comunitária na Doença; Hugo Eduardo Bento de Sousa, assistente graduado de Medicina Geral e Familiar, para director do Departamento das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados; e Olena Berezovska Lourenço, assistente graduada de Medicina Geral e Familiar, para directora do Departamento das Unidades de Saúde Familiar.

Cada departamento terá responsabilidades específicas para aprimorar os cuidados primários. O departamento para a Promoção da Saúde e Intervenção Comunitária na Doença foca-se na promoção da saúde, prevenção de doenças e resposta a emergências de saúde pública. O departamento das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados garantirá o acompanhamento e desenvolvimento organizativo das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, enquanto o Departamento das Unidades de Saúde Familiar terá a missão de apoiar, acompanhar e desenvolver as USF existentes nos centros de saúde.