“Os Patos” e Vitória de Santarém conquistam taças de futsal

A equipa do Clube Desportivo “Os Patos” venceu a final da taça distrital de futsal de juvenis masculinos da época 2023/2024 frente à equipa do Benavente Futsal Clube. Na partida de 9 de Março, no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim, que terminou com resultado de 4-3, estiveram largas dezenas de pessoas, entre elas muitos apoiantes dos dois clubes.

Mais tarde, no mesmo dia, o Vitória Clube de Santarém venceu a taça de futsal de juniores masculinos frente ao Clube Associativo e Desportivo de Coruche por um resultado desnivelado de 9-1. Os dois eventos em Almeirim foram organizados pela Associação de Futebol de Santarém.