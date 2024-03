Ana Simão lança livro “Agridoce”

Ana Simão apresenta o seu mais novo livro, intitulado “Agridoce”, no sábado, 23 de Março, pelas 15h00, no piso 2 do W Shopping, em Santarém. Natural de Santarém, Ana Simão conta com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, para fazer a apresentação do livro. Ana Simão é também autora do livro “A Menina dos Ossos de Cristal”, incluído no Plano Nacional de Leitura.