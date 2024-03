Auditório do Ateneu Vilafranquense na Rede de Teatros e Cineteatros

Direcção-Geral das Artes anunciou lista que inclui o principal auditório de Vila Franca de Xira, que agora se junta a outros sete teatros da região que já integram a rede.

O auditório João David Marques Pinheiro, do Ateneu Artístico Vilafranquense, de Vila Franca de Xira, é o mais recente espaço cultural a ser incluído na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, divulgou a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) em comunicado. A rede passa agora a ter 96 equipamentos culturais, de norte a sul do país, trabalhando em rede para oferecer uma programação cultural “de qualidade e diversificada”, segundo a DGArtes.

“Estes novos equipamentos - onde se inclui o Ateneu Vilafranquense - terão também a possibilidade de se candidatar ao próximo concurso de apoio à programação da rede, cuja abertura se prevê para 2025”, acrescenta a Direção-Geral das Artes. A rede de teatros foi criada para combater assimetrias regionais e fomentar a coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal, e assenta na descentralização e na responsabilidade partilhada do Estado central com as autarquias e as entidades independentes.

Compõem esta rede auditórios municipais, casas de cultura, teatros e cineteatros, centros culturais e centros de artes, 38 dos quais apoiados para programação entre 2022 e 2025 e 18 no quadriénio 2024-2027. Na área de abrangência de O MIRANTE já integram esta rede o Cine-Teatro de Benavente, o Teatro Sá da Bandeira em Santarém, o Centro Cultural Gil Vicente do Sardoal, o Cine-Teatro Paraíso de Tomar, o Cine-Teatro São Pedro de Alcanena, o Teatro Municipal de Ourém e o Teatro Virgínia de Torres Novas.