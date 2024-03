Feira de São Gregório anima Torres Novas durante duas semanas

A Feira de São Gregório, também conhecida por Feira de Março, está a decorrer em Torres Novas até 24 de Março, com as tradicionais diversões eletromecânicas e stands com farturas, artesanato, entre outros. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Torres Novas e tem entrada livre, refere a informação divulgada pela autarquia. O certame, que remonta ao século XVI, funcionará de segunda a quinta-feira das 14h00 às 22h00, na sexta-feira e sábado das 14h00 à 01h00, e aos domingos entre as 14h00 e as 22h00, junto ao viaduto do Rio Frio, no final da Avenida Dr. João Martins de Azevedo.