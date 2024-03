Festa da Sopa no Mercado Municipal do Cartaxo

A Festa da Sopa do Cartaxo está de volta no próximo sábado, 23 de Março, envolvendo restaurantes e comércio local. A Festa da Sopa é um evento organizado pelo Agrupamento de Escuteiros 1120 Cartaxo, que tem o objectivo de angariar fundos para a sua actividade e para proporcionar mais e melhores experiências às crianças e jovens. A 16ª edição começa às 19h00 no Mercado Municipal. A entrada tem o valor de sete euros. Inclui tigela, colher e a prova das sopas que o apetite permitir.