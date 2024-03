Festival Internacional de Balonismo regressa a Coruche

Os céus de Coruche vão estar mais coloridos entre 21 e 24 de Março com mais uma edição do Festival Internacional de Balonismo. Iniciativa atrai pilotos e entusiastas de todo o mundo.

O Festival Internacional de Balonismo volta de 21 a 24 de Março a Coruche numa iniciativa que pretende celebrar a cultura da região e levar à vila ribatejana várias equipas internacionais, divulgou o município. Em declarações à Lusa, a vereadora da Câmara de Coruche responsável pela Cultura e pelo Turismo, Susana Cruz, referiu que o balonismo representa uma actividade com um forte impacto na economia local, já que tem a capacidade de atrair visitantes de vários pontos do país pela imagem e pela beleza da paisagem.

Segundo a autarca, nos últimos anos o festival, que terá este ano a sétima edição, tem-se afirmado como uma referência nacional e internacional do balonismo, atraindo pilotos e entusiastas de todo o mundo, embora a actividade esteja sempre dependente do tempo. “É uma actividade que está muito dependente das boas condições climatéricas e pode surgir o risco de não haver condições para voar. A direcção técnica do festival só dará permissão para voar caso estejam reunidas todas as condições climatéricas para que os balonistas possam voar”, salientou.

Ainda de acordo com Susana Cruz, o festival representa um investimento de 150 mil euros, que contempla não só “a dimensão técnica e a captação de balonistas internacionais”, como também “toda a componente de organização cultural”, com mostras de artesanato, ‘street food’ e actividades de animação musical e infantil.

O programa deste ano inclui sete voos matinais e vespertinos, durante os quais os participantes terão oportunidade de “contemplar os céus e sobrevoar os territórios de montado, um dos 35 ecossistemas mais importantes do mundo no que respeita à conservação da biodiversidade”. A câmara municipal indica que, além dos voos, o festival contará com o espectáculo Night Glow, que combina balões, luz e música electrónica, baptismos em balão de ar quente estático, uma feira de artesanato local, produtos regionais e o ‘street food fest’.

Na sexta-feira haverá um concerto da banda Sai do Chão (tributo a Ivete Sangalo) e no sábado subirá ao palco o grupo The Peakles (tributo a The Beatles), no dia seguinte, One Vision (tributo a Queen). No domingo à tarde haverá teatro infantil com a peça “A Festa da Carochinha” e um espectáculo com o mágico Vegas.