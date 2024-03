Ateneu Artístico Cartaxense apurou 13 ginastas para o nacional

O Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, apurou 13 ginastas para o campeonato nacional no distrital de duplo mini-trampolim que decorreu em Santo Estêvão, no concelho de Benavente. O campeonato nacional vai acontecer em Abril em Loulé. Destaque para os campeões distritais: Manuel Gameiro, em iniciados base masculinos; Matilde Jesus, em juniores base femininos; Bárbara Florindo, seniores base femininos; Francisco Gameiro, em iniciados primeira divisão masculino; e primeiros lugares de Madalena Costa e Vicente Dias no torneio de infantis.