Manuel Dias sagrou-se campeão nacional de Heptatlo

O atleta de Tomar Manuel Dias venceu a competição de Heptatlo no Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Coberta, tendo no conjunto das sete provas alcançado 5499 pontos. O Heptatlo é constituído por sete provas: 60 metros; salto em comprimento; peso; salto em altura; 60 metros barreiras; salto com vara; e 1000 metros.

O clube Thomar Athletics, que Manuel Dias representa, destaca o longo trabalho que o atleta tem vindo a fazer com o seu treinador Tiago Madureira, “que vem dando enormes e significativos resultados para o desporto tomarense e para o atletismo nacional, sendo para isso fundamental o apoio do município de Tomar”.