50 mil euros para construir Parque Urbano e de Lazer de Espite

O salão nobre do edifício-sede do município de Ourém recebeu a assinatura do auto de consignação que vai viabilizar a construção do Parque Urbano e de Lazer de Espite, projecto adjudicado à empresa Socrinel – Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda., pelo valor de cerca de 50 mil euros e com prazo de execução de 90 dias. O projecto prevê a construção de uma rede de percursos que permitirá desfrutar da linha de água existente, assim como a instalação de um parque infantil e de uma zona destinada a actividades de âmbito cultural, aproveitando o declive natural do terreno para a instalação de um anfiteatro. A fonte pública instalada no terreno vai permitir a criação de diversos elementos de água que acompanharão os percursos pedonais, além do necessário mobiliário urbano, zonas de sombra e as indispensáveis infraestruturas de rede de águas e iluminação pública.