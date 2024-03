824 anos do Foral de Benavente

A junta de freguesia preparou um cartaz de actividades para os dias 23, 24 e 25 de Março

Os 824 anos do Foral de Benavente vão ser assinalados pela Junta Freguesia de Benaventecom uma programação de três dias a começar no sábado, 23 de Março, às 14h30, com um momento musical de percussão na Urbanização Jardins do Ribatejo, na sede da Associação Desportiva e Recreativa das Areias.

No mesmo dia, às 21h00, realiza-se um concerto de Carrilhão na Praça da República e às 23h30 haverá um pequeno apontamento de fogo-de-artifício no Parque 25 de Abril.

No dia seguinte, domingo, no mesmo local, às 15h30, toca o saxofonista Ricardo Viegas e na segunda-feira, dia do Foral, decorrerá uma arruada com o grupo Torres Bombos das 12h00 às 15h45. Das 16h00 às 18h00, o Largo Nossa Senhora da Paz recebe um homem estátua para a comunidade tirar fotografias. Concedida por Pelágio, mestre da Ordem de Avis, e confirmado pelo rei D. Sancho I, a Carta de Foral concedeu a Benavente o estatuto de sede de concelho, que se mantém até hoje.