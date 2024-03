Escola Profissional de Torres Novas distinguiu alunos e professores

No sarau e cerimónia de entrega de Diplomas da Escola Profissional de Torres Novas foram galardoados alunos em diversas categorias, mas também professores e os adultos que concluíram o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

A Escola Profissional de Torres Novas (EPTN) organizou o 7.º Sarau e Cerimónia de Entrega de Diplomas, que decorreu no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no dia 8 de Março. Foram distinguidos os alunos em diversas categorias: alunos que integraram o quadro de valor no ano lectivo anterior; alunos empreendedores/ participativos/trabalhadores e notáveis (alunos EPTN); alunos finalistas do triénio 2020/2023, dos cursos Animador Sociocultural, Comunicação, Gestão, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Logística e Turismo; e alunos que integraram o quadro de excelência, alunos finalistas que obtiveram uma média superior a 16 valores no final do curso.

Foram também destacados alguns projectos desenvolvidos nas diversas áreas de formação, que mereceram honrosas classificações, e que espelham a aposta da EPTN na promoção e reforço de competências e no desenvolvimento da criatividade, inovação e trabalho colaborativo dos seus alunos. O curso de Turismo participou no “Masterclass Universidade Portucalense”, e entre cerca de 50 alunos, das escolas finalistas, o primeiro lugar foi atribuído às alunas da EPTN Marta Ferreira, Elisa Medeiros e Filipa António, e a um vídeo sobre a ‘Torta de Laranja do Pafarrão’.

O curso de Comunicação, representados pelos alunos Simone Justino e Tomás Carreira, alcançou o primeiro prémio nos “Jogos Florais do concelho de Alcanena”, na modalidade de expressão plástica, com um desenho dos Olhos d’Água. A aluna Matilde Maltez, do 3.º ano do curso de Animador Sociocultural, foi a primeira classificada no Concurso Nacional de Ilustração A(R)Riscar, promovido pela associação Ajudaris e que desafiava todos os estudantes do 3.º ciclo e ensino secundário ou profissional a desenhar Monumentos de Portugal.

Foram, também, atribuídos prémios de mérito desportivo a alunos que participaram nas diversas actividades no âmbito do Desporto Escolar, orientados pelo professor António Miranda. No âmbito do programa Erasmus, foram agraciados os alunos participantes nos estágios curriculares, que decorreram em Bilbau, Espanha, e os professores e a equipa do Centro Qualifica que realizaram formações em diversas áreas e em diversos países, como Espanha, Países Baixos, Croácia, Noruega e Estónia.

Nessa cerimónia, a EPTN distinguiu também os adultos que concluíram o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, no seu Centro Qualifica, obtendo uma certificação escolar de nível básico ou de nível secundário. Este ano, assinalou-se, através da poesia e da música, valores como a paz, a liberdade, a igualdade e o amor. Em nota de imprensa, a EPTN agradece a entrega, dedicação e profissionalismo das professoras Ana Carla Ferreira, Cátia Freitas, Liliana Redol e Susana Nunes e de todos os alunos e colaboradores envolvidos nesta cerimónia memorável.