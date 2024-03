Fábrica da Mitsubishi Fuso em Tramagal assinala recorde de produção em 2023

Em 60 anos de actividade foram fabricados em Tramagal mais de 260 mil veículos, exportados para 32 mercados europeus.

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), instalada em Tramagal (Abrantes), teve em 2023 o “melhor ano de produção de sempre”, com 12.075 unidades e um volume de negócios de 334 milhões de euros, indicou a multinacional.

“A subsidiária portuguesa da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) alcançou em 2023 o melhor ano de produção de sempre”, referiu a empresa em comunicado, tendo indicado que, naquele ano, a fábrica “construiu e entregou cerca de 12.000 camiões a clientes, superando o volume de produção pré-pandémico e estabelecendo um novo recorde histórico de produção”.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da MFTE disse que a fábrica de Tramagal, que emprega 564 trabalhadores e funciona como centro de produção da FUSO Canter e eCanter para os mercados europeus, registou em 2023 um volume de negócios de 334 milhões de euros (270 milhões de euros em 2022), e 12.075 unidades produzidas (cerca de 10 mil em 2022), sendo França, Itália, Alemanha e Espanha os “principais mercados”.

Inaugurada em 1964, “a fábrica da FUSO é actualmente o maior empregador da região e o terceiro maior fabricante automóvel em Portugal”, indica a mesma nota, tendo destacado ainda que a unidade fabril do Tramagal “comemora este ano 60 anos de uma longa história, num legado marcante não só para a região, como para a indústria portuguesa”. A unidade fabril de Tramagal foi fundada em 1964 através de uma joint-venture entre a empresa familiar portuguesa Duarte Ferreira e o antigo fabricante francês de camiões Berliet.

A actividade para a Mitsubishi Fuso iniciou-se com a montagem de CKD (complete knocked down), em 1980, tendo produzido nos anos seguintes para o mercado português o camião ligeiro FUSO Canter, o camião médio Fuso, a ‘pick-up’ Mitsubishi L 200, a van L 300 e o jipe Pajero.

Em 1990, a fábrica foi adquirida pela importadora portuguesa Mitsubishi Motors Portugal, com a Mitsubishi Motors Corporation a assumir em 1997 a fábrica e a concentrar a produção no FUSO Canter. Em 2004 tornou-se parte da Daimler AG, depois de o grupo alemão adquirir a participação maioritária da Mitsubishi Fuso. A fábrica de Tramagal produz o FUSO eCanter desde 2017, tendo a "produção sustentável" em massa começado em 2023.