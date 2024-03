Montamora Sport Clube tem nova viatura com apoio municipal

O Montamora Sport Clube – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural foi palco da cerimónia de bênção da sua mais recente aquisição, uma viatura que facilitará o transporte dos seus atletas. A cerimónia de bênção foi conduzida pelo Padre António Pereira, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, do vereador Humberto Antunes, do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, e de convidados e população.

Luís Albuquerque expressou a sua satisfação com a relevância e o sucesso do programa de apoio ao associativismo local, destacando a importância de iniciativas que fortalecem o tecido desportivo e cultural da região. A carrinha foi adquirida através do programa de apoio à aquisição de viaturas, promovido pelo município de Ourém. Um projecto que disponibilizou uma verba de 350 mil euros destinada a associações culturais, desportivas e recreativas. A autarquia financiou a compra da nova viatura do Montamora Sport Clube em cerca de 19 mil euros, o que corresponde a 60% do investimento total.