PSD critica Festival do Arroz Carolino em Benavente

Para a vereadora do PSD na Câmara de Benavente, o Festival do Arroz Carolino não passa de um festival de música que não envolve os restaurantes.

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas tem um cartaz musical de excelência mas sendo um certame de gastronomia fica aquém das expectativas. A vereadora do PSD na Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, diz mesmo que na edição de 2023 “ficou estupefacta” porque o doce Carolinata, que só se vende durante o certame, esgotou, e os visitantes não conseguiram provar. A autarca critica ainda o trabalho que tem vindo a ser feito com os restaurantes e diz que as queixas são dos próprios proprietários de restauração.

A análise é refutada pelo presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), que considera existir “um discurso redutor que pretende pôr em causa uma iniciativa que tem grande projecção para o município”. O edil promete levar a reunião do executivo o estudo do impacto do festival e diz que o mesmo não pode ser reduzido a um momento musical.

Entretanto, a Câmara de Benavente anunciou como novidade a academia do arroz carolino, com presença de chefs de cozinha nos mercados mensais e diários das freguesias. O objectivo é ensinar aos interessados a melhor forma de confeccionar pratos com arroz carolino. Quanto ao Carolinata será exclusivo até ao final do evento e a organização está a trabalhar para que não aconteça rotura de stock, como em 2023.