Prémios para montras de Natal em Samora Correia

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) vai entregar os prémios do Concurso de Montras de Natal no Comércio local de 2023, na celebração do nono aniversário da associação, no dia 16 de Março. O concurso, organizado em parceria com a Junta de Freguesia de Samora Correia e a Câmara Municipal de Benavente, contou com 25 espaços comerciais de Samora Correia e Porto Alto.

A montra vencedora foi a da Arte & Chic, espaço dedicado a noivos e acompanhantes na Avenida O Século, em Samora Correia. O júri atribuiu ainda duas menções honrosas às lojas Espaços Únicos e EMERALD, ambas dedicadas à arquitectura e decoração de interiores com lojas no Porto Alto. Os premiados irão receber os galardões da ASASC e espaços de divulgação dos seus negócios nos órgãos de comunicação regionais.

O vencedor irá ter a projecção do seu espaço no painel electrónico instalado na entrada de Samora Correia numa oferta de uma empresa local. A cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer no sábado, 16 de Março, às 21h00, no Centro Cultural de Samora Correia.