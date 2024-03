O vice-presidente, João Leite, no restaurante Taberna do Quinzena, um dos locais onde foi entregue material de promoção turística

Santarém distribui materiais de promoção turística

Um conjunto de materiais de promoção turística do concelho de Santarém começou a ser distribuído pelo município em estabelecimentos de restauração e alojamento do concelho no dia 8 de Março.