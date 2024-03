Advogado José Amaral morre colhido por comboio em Mouriscas

José Manuel Amaral, conhecido advogado de Abrantes, é a vítima mortal do atropelamento ferroviário ocorrido na desactivada estação ferroviária de Mouriscas. A Ordem dos Advogados evocou-o numa nota de pesar.

O advogado com escritório em Abrantes, José Manuel Amaral, morreu aos 73 anos colhido por um comboio na desactivada estação ferroviária de Mouriscas, no concelho de Abrantes, no dia 12 de Março, confirmou a O MIRANTE fonte dos bombeiros. Segundo o Comando Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo, o alerta para a ocorrência foi dado às 12h26 pelo maquinista do comboio que seguia na linha da Beira Baixa. Para o local foram mobilizados 17 operacionais apoiados por seis meios dos Bombeiros de Abrantes, Guarda Nacional Republicana e serviços municipais de Abrantes. A linha dois ficou sem circulação tendo sido mantida a circulação de comboios na linha um enquanto decorreram os trabalhos de recolha do corpo e limpeza da via.

Pessoa bastante conhecida na comunidade e homem de causas José Manuel Amaral mereceu uma nota de pesar da Ordem dos Advogados pelo seu falecimento. “O Dr. José Manuel das Neves Amaral nasceu a 26 de Julho de 1950. Licenciou-se em 31 de Janeiro de 1976 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Inscreveu-se como advogado a 14 de Outubro de 1977 e exerceu advocacia na Comarca de Abrantes”, evoca a Ordem dos Advogados. O funeral realizou-se no dia 15 de Março tendo o corpo sido sepultado no cemitério de Santa Catarina, em Abrantes.

Contactos prevenção

do suicídio

SOS Voz Amiga, das 16h00 às 24h00: 213 544 545/912 802 669/963 524 660/800 209 899 (21h00-24h00, linha verde gratuita); Conversa Amiga, das 15h00 às 22h00: 808 237 327/210 027 159; Vozes Amigas de Esperança de Portugal, das 16h00 às 22h00: 222 080 707.