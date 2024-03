Associação do Vale de Santarém lança livro sobre Luís Rebello da Silva

A Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória vai organizar no dia 23 de Março uma sessão pública de lançamento do livro com os textos das conferências realizadas no Vale de Santarém sobre a vida e obra de Luís Augusto Rebello da Silva, jornalista, político, escritor, historiador e figura relevante do liberalismo no século XIX, em Portugal. A iniciativa está agendada para as 15h00, na Junta de Freguesia do Vale de Santarém.

Esta é a segunda iniciativa pública promovida pela associação neste ano, que inclui diversas actividades, distribuídas pelo programa integrado “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém” e pelas “Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril”.