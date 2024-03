Benavente estuda novo sistema de bilhética para espaços municipais

A Câmara de Benavente vai implementar um novo software para controlar as entradas nos espaços culturais e desportivos do concelho. O sistema está a ser ensaiado no Centro Cultural de Samora Correia, onde os lugares para os espectáculos já eram marcados. Os lugares no Cineteatro de Benavente também vão passar a ser marcados para evitar confusões. A informação foi avançada pelo vereador do PS, Joseph Azevedo, em reunião do executivo.