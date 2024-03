Dádiva de sangue nos Bombeiros de Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai organizar uma campanha de recolha de sangue no domingo, 24 de Março, entre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa decorre no quartel da corporação e conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.