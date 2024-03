Detido quando tentava extorquir dinheiro a mulher

Um homem de 68 anos foi detido pela PSP em Santarém pelo crime de posse ilegal de arma e extorsão. O alerta foi dado pelo filho da vítima, que comunicou à Polícia que a sua mãe estaria a ser alvo de agressões por um homem e que correria risco de vida. Os agentes acorreram ao local dos factos tendo localizado o suspeito, a vítima, dois menores do sexo feminino e outros três homens do sexo masculino. Segundo a PSP, o suspeito estaria a tentar extorquir dinheiro à vítima por meio de violência e foi interceptado e detido.

Da revista efectuada ao suspeito resultou a apreensão de uma pistola, 18 munições, uma barra de ferro, um caderno com anotações várias e um automóvel ligeiro de passageiros. A detenção foi efectuada pelo Núcleo de Investigação Criminal, com o apoio de várias subunidades da Divisão Policial de Santarém.