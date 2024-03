Dois arguidos por furto de cães recuperados em Coruche

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou, no dia 9 de Março, no concelho de Coruche, dois cães que tinham sido roubados e constituiu arguidos três homens, com idades entre os 21 e 31 anos, pelo furto dos animais no concelho de Alenquer. Após uma denúncia os militares da GNR conseguiram localizar e identificar os suspeitos que têm residência no concelho de Coruche e tinham os cães em sua casa.

Durante as diligências a GNR detectou um terceiro cão que estava em condições muito débeis e num estado de extrema magreza tendo sido transportado de urgência e assistido pelo médico veterinário de Coruche, informa a GNR em nota de imprensa. Os dois canídeos foram entregues aos donos. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Ministério Público.