Espancada e violada pelo companheiro durante passeio em Tomar

Marido atacou a vítima durante um passeio a dois junto à barragem de Castelo do Bode. Foi detido e a mulher hospitalizada. Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Uma mulher de 42 anos viveu momentos de terror às mãos do seu companheiro, de 44, que, durante um passeio junto à barragem de Castelo do Bode, concelho de Tomar, no domingo, 17 de Março, a agrediu e violou, confirmou O MIRANTE junto de fonte da autoridade.

Depois de violar e espancar a vítima, deixando-a com vários dentes partidos, o suspeito levou-a de volta para casa. Impedida de pedir socorro a mulher esteve horas em sofrimento até, finalmente, conseguir pedir auxílio. À data de fecho desta edição a vítima, cabeleireira de profissão, encontrava-se hospitalizada.

O suspeito foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) tendo o caso passado depois para a alçada da Polícia Judiciária. Foi na terça-feira, 19 de Março, presente a tribunal para lhe serem decretadas as medidas de coacção.