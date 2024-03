Ourém reforça infraestruturas com 12 novos pontos de carregamento eléctrico

Presidente da câmara enfatizou que a implementação de 12 postos de carregamento eléctrico visa reforçar estruturas já existentes em Ourém e Fátima nomeadamente em estabelecimentos comerciais locais.

Na última reunião do executivo municipal de Ourém foi discutida e apresentada a proposta relativa à instalação de 12 pontos de carregamento de baterias de veículos eléctricos em locais de acesso público no concelho. O processo, que vai ser submetido a aprovação pela assembleia municipal, visa fortalecer a oferta pública em resposta ao crescente número de veículos eléctricos.

Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia, destacou a importância de adaptar as infraestruturas do concelho às necessidades da crescente frota de veículos eléctricos. “As estatísticas dizem-nos que tem existido um acréscimo de viaturas eléctricas. Actualmente as vendas de veículos elétricos superam as de veículos a gasóleo, indicando uma mudança significativa no panorama automóvel e nesse sentido era importante reforçar a oferta pública do concelho para postos de carregamento eléctricos”, explicou.

O procedimento proposto compreende a concessão de espaço público para a instalação de 12 pontos de carregamento de baterias de veículos eléctricos, distribuídos em nove locais estratégicos, contemplando áreas como Fátima com seis postos, Ourém com três, e Caxarias, Freixianda e Vilar dos Prazeres, cada uma com um posto. A proposta, dividida em três lotes, estabelece as condições para a instalação dos pontos de carregamento integrando-os na rede MOBI.E.