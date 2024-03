Pilaretes na EN10 em Alhandra ameaçam passagem de viaturas de emergência e socorro

Autarcas de Vila Franca de Xira temem que em caso de emergência até as ambulâncias fiquem retidas nas filas que se geram por causa dos pilaretes colocados pela Infraestruturas de Portugal no eixo da EN10 em Alhandra. Presidente da câmara quer que a empresa emende a mão rapidamente.

A colocação de pilaretes por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) na Estrada Nacional 10 em Alhandra continua a dar que falar mas apesar da contestação de autarcas e moradores a empresa continuou a colocar aqueles equipamentos na última semana. Isto mesmo depois de se temer que os veículos de socorro, como ambulâncias, possam ficar retidos naquela via nas horas de ponta sem margem de manobra.

“Se houver ali uma avaria não há maneira de passar um carro de emergência, toda a zona está tapada”, avisa David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). O assunto veio a lume na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira com todas as forças políticas a criticarem a obra que a IP se lembrou de fazer naquela estrada e, com isso, provocar filas de grande dimensão que estão a dar dores de cabeça aos moradores.

“Com tanta coisa que a IP tem de fazer e não faz no nosso concelho foi uma surpresa ver que se tenham lembrado de colocar aqueles pilaretes a dificultar a circulação. Diminuíram o espaço de escapatória. Fiquei completamente surpreendido e escrevi uma carta contundente à IP”, lamentou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, criticando a forma “espantosa” como a obra avançou. “Não nos disseram nada. Quando em tempos nos perguntaram sobre aquela zona, a nossa opinião foi de que é preciso aumentar a extensão da faixa de quem quer virar à esquerda. Os semáforos não são necessários. Perde-se imenso tempo ali. Foi uma intervenção totalmente absurda que está a causar imensos constrangimentos”, criticou o autarca, dizendo esperar que a IP “venha emendar a mão e depressa”.

Também o vereador Nuno Libório, da CDU, criticou o que disse ser “uma muito má intervenção” da IP, lamentando que a promessa de construção de uma rotunda naquele local dure há 17 anos. E Rui Santos, do Chega, disse ser uma obra confrangedora. “Aquilo não parece sequer algo que seja feito numa estrada nacional. Alguém tinha pilaretes a mais e resolveu meter ali um número desmesurado”, criticou.

Também o presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, já tinha criticado duramente aquela obra. “Para mim aquilo é uma aberração. A minha vontade é chegar ali e arrancar aquilo tudo mas não posso. Mais uma vez as organizações sobrepõem-se a nós e vêm ao nosso território fazer o que querem sem nos consultar”, criticou. O MIRANTE voltou a questionar a IP sobre este assunto mas, novamente, a empresa não enviou qualquer resposta.