Projecto para reabilitação do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos está a elaborar o projecto de reabilitação do Centro de Saúde local ao nível, por exemplo, da substituição da cobertura em fibrocimento, uma vez que também já houve problemas de infiltrações, revelou o presidente da Câmara, Hélder Esménio, em reunião camarária. Outro aspecto é o conforto térmico, com a substituição da caixilharia, e ainda os pavimentos. Está previsto receber através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) cerca de 400 mil euros, sendo que até final de Março a candidatura terá de ser apresentada. A informação foi dada a propósito da segunda revisão orçamental, aprovada por maioria.