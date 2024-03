Rede de roubo de ouro com bases em Almeirim e Golegã

GNR desmantelou rede criminosa que operava em quatro distritos

A GNR desmantelou uma rede criminosa de roubo de ouro que operava em quatro distritos sendo que duas bases estavam em Almeirim e na Golegã. Foram detidos três suspeitos, um deles que estava evadido do Estabelecimento Prisional de Alcoentre. Os militares da Guarda fizeram quatro buscas em habitações, uma delas em Almeirim, e oito buscas a veículos. Os suspeitos operavam nos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco e Lisboa.

Nas buscas os militares da Guarda apreenderam peças em ouro e prata, armas, telemóveis, carros e dinheiro, além de outros artigos. Em dinheiro foram confiscados 1.955 euros. Os guardas apreenderam ainda seis viaturas, 17 telemóveis, 49 peças de ouro e seis de prata. Foram ainda confiscadas duas espingardas caçadeiras, duas pistolas, uma reprodução de arma de fogo (airsoft), uma arma de ar comprimido e 26 munições de diversos calibres. Entre os artigos apreendidos e que estarão relacionados com a actividade criminosa estão também diversas moedas/selos coleccionáveis, nove malas de senhora, um bastão extensível, documentos relacionados com o ilícito de venda de ouro, 31 relógios e nove componentes informáticos, informa o Comando Territorial da GNR de Santarém.