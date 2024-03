Santarém deu medalhas de ouro a seis personalidades no dia da cidade

Joaquim Magalhães Mota, José Júlio Eloy, José Manuel Constantino, Jorge Custódio, Vítor Serrão e Escola Superior de Saúde receberam a Medalha de Ouro do Município de Santarém. Foram ainda atribuídas outras condecorações municipais reconhecendo o mérito de personalidades de diversas áreas de actividade.

Foi uma tarde de emoções no Convento de São Francisco. A Câmara de Santarém atribuiu no feriado municipal de 19 de Março medalhas a uma série de entidades e personalidades, algumas delas já falecidas. A cerimónia de entrega das condecorações realizou-se no Convento de São Francisco perante vasta plateia. Foram vários os homenageados que discursaram com a voz embargada pela emoção, expressando o seu orgulho pela distinção e agradecendo a quem os acompanhou e inspirou ao longo da vida. Com a Medalha de Ouro do Município de Santarém foram agraciados Joaquim Magalhães Mota (a título póstumo), José Júlio Eloy (a título póstumo), José Manuel Constantino, Jorge Custódio, Vítor Serrão e Escola Superior de Saúde.

A Medalha de Prata foi atribuída a Jorge Justino, enquanto a Medalha de Valor e Altruísmo homenageia o médico Torres Paulo a título póstumo. Com a Medalha de Mérito foram distinguidos António Júlio dos Santos, Fernando Diniz Ferreira (a título póstumo), José Carlos Lucas (a título póstumo), Ricardo Rhodes Sérgio (a título póstumo) e Serafina Moreira (a título póstumo), no sector da Cultura; Joaquim Pedro Torres, António Cruz Costa, Jaime Carvalho e José Pereira Manata, no sector das Actividades Económicas; Maria Martins, na área do Desporto; e Miguel Castanho, na Ciência.

Na abertura da sessão o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que a iniciativa de entrega de medalhas municipais é uma forma de expressar a gratidão e apreço pelas contribuições excepcionais de pessoas e entidades que ajudaram a fazer de Santarém aquilo que é hoje.

“Estas medalhas simbolizam mais do que o simples reconhecimento; elas representam os valores da excelência, da perseverança e do altruísmo. Cada um dos homenageados demonstrou um compromisso excepcional e alcançou grandes feitos nas suas áreas de actuação enriquecendo assim a história do nosso concelho”, afirmou Ricardo Gonçalves, reforçando: “Hoje é importante lembrar as muitas gerações que vieram antes de nós e cujo trabalho e sacrifício ajudaram a construir a Santarém que hoje conhecemos e amamos”.

A atribuição das distinções foi aprovada na reunião do executivo de 11 de Março após proposta do Conselho da Medalha Municipal. O vereador Nuno Domingos, presidente dessa estrutura por delegação do presidente da câmara, agradeceu a colaboração dos restantes elementos, referindo que o objectivo foi expressar o reconhecimento do município, trabalho e experiência de vida de pessoas e entidades que constituem exemplo para a comunidade.