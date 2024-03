Sardoal abre candidaturas para Orçamento Participativo de 2024

O município do Sardoal abriu as candidaturas para o Orçamento Participativo de 2024. O processo começou no dia 11 de Março e vai durar até 12 de Abril. A autarquia pretende envolver os munícipes na procura por melhorar a qualidade de vida no concelho. As candidaturas apresentadas devem enquadrar projectos exequíveis até ao montante máximo de 10 mil euros ao nível de intervenções infraestruturais, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos, numa das seguintes áreas temáticas: Ambiente e Turismo; Educação, Cultura, Juventude e Desporto; Mobilidade e Segurança, Acção Social e Saúde e Bem-Estar Animal.

Recorde-se que o projecto “Melhoramentos no Parque Infantil de Venda Nova” foi o vencedor do Orçamento Participativo do Sardoal de 2023, ano em que teve a concurso quatro propostas. O projecto inclui a aquisição, transporte e montagem de um equipamento multiactividades para crianças, dos três aos 12 anos, a ser instalado no Parque Infantil de Venda Nova. É composta por uma estrutura multifunções com postes em alumínio, uma torre com plataforma coberta com telhado de quatro águas, escada com corrimões e tubo de aço rectangular pintado. Os outros projectos incluíam a criação de uma ludoteca no Sardoal, o Festival de Artes - “Da’Vila Fest” e uma aldeia cardioprotegida na localidade de São Simão.