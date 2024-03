ULS Lezíria assina protocolo com Universidade de Évora

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) celebrou, no dia 13 de Março, um protocolo com a Universidade de Évora no âmbito do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Medicina. O protocolo tem a duração de seis anos, automaticamente renováveis por iguais períodos, e assume como objectivos a realização de actividades nos domínios do ensino e da formação e de ensaios clínicos e estágios curriculares, por parte dos estudantes da Universidade de Évora.

A parceria vai permitir à ULS Lezíria estreitar relações de cooperação e intercâmbio com a Universidade de Évora de modo a que ambas as instituições possam beneficiar de acções de colaboração na área das Ciências Médicas contribuindo para a melhoria do percurso académico do profissional de saúde e da prestação dos cuidados de saúde.

Além da ULS Lezíria a parceria foi celebrada com mais sete unidades locais de saúde (Alentejo Central, Baixo Alentejo, Litoral Alentejano, Alto Alentejo, Arco Ribeirinho, Almada-Seixal, Arrábida).