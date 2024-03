USF de Samora Correia com consultas de medicina dentária

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS ET) arrancou com novas consultas de medicina dentária, na Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia. O projecto permite aumentar em 175 horas o número de horas médicas destinadas à saúde oral, em toda a ULS ET.

Para além desta unidade em Samora Correia, está prevista a implementação de um gabinete de saúde oral em Benavente e ainda em Póvoa de Santa Iria e Alverca do Ribatejo, para dar resposta aos utentes do concelho de Vila Franca de Xira, segundo a ULS ET.