Município oferece ambulâncias a corporações de bombeiros do concelho de Santarém

A cerimónia de entrega de ambulâncias aos corpos de bombeiros voluntários do concelho de Santarém, no dia 19 de Março, encerrou as comemorações agendadas pela Câmara de Santarém para o feriado municipal do Dia de São José. À entrega das ambulâncias às associações humanitárias de bombeiros de Santarém, de Pernes e Alcanede seguiu-se a atribuição de louvores aos bombeiros das corporações do concelho que participaram em missões internacionais nos anos de 2019 e de 2023. As cerimónias contaram com a presença, entre outras personalidades, do bispo da Diocese de Santarém, D. José Traquina.