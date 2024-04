Viatura abandonada no Entroncamento utilizada para actividades ilícitas

Autarcas da oposição voltaram a lamentar a existência de uma viatura abandonada no Entroncamento que tem atormentado os moradores daquela zona devido à prática de actividades ilícitas como o consumo de drogas.

Na última reunião do executivo municipal do Entroncamento o vereador Rui Madeira (PSD) transmitiu as preocupações de alguns moradores por causa de um veículo abandonado entre a Rua da Maruja e a Rua Adelaide Cadete. O veículo encontra-se abandonado numa zona pública, degradado, com as portas destrancadas e sinais de vandalismo no seu interior. Segundo relatos dos moradores, a viatura acolhe durante a noite utilizadores em actividades ilícitas, como consumo de estupefacientes.

A vice-presidente Ilda Joaquim acusou o vereador de se fazer de esquecido em relação a um assunto que tem sido falado em várias reuniões. “O veículo abandonado tem sido falado em várias sessões camarárias e já foi dito que são processos demorados. Quando é feito um rescaldo municipal ou pela PSP há um conjunto de notificações e prazos alongados que têm de decorrer e impedem a recolha e remoção da viatura da via pública”, frisou.

O MIRANTE esteve no local e confirmou que a viatura está em mau estado e faltam-lhe muitas peças. Os estofos dos bancos estão rasgados e vários objectos foram levados do seu interior como a parte superior da manete das mudanças e as manetes dos piscas e das escovas de limpeza. Dentro do veículo existem várias beatas e maços de tabaco, latas de refrigerantes e vários papéis e embalagens.