Cadete dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo lança livro

A cadete Ana Esteves, dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, vai apresentar o seu primeiro livro intitulado “O desafio começa aqui”, inspirado nos bombeiros. A sessão decorre no âmbito do 48º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo e tem lugar no salão nobre do quartel no sábado, 13 de Abril, às 10h30.