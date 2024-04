Cantautor brasileiro Luca Argel dá concerto em Santarém

O cantor e compositor brasileiro Luca Argel vai actuar no dia 12 de Abril, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, num concerto de apresentação do seu quarto álbum de originais, intitulado ‘Sabina’. O espectáculo integra o programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Os bilhetes custam cinco euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Sá da Bandeira, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. A compra e reservas de bilhetes podem também ser feitas através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten, CTT e FNAC.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril são uma organização da Câmara Municipal de Santarém e das Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém - Associação Cultural em parceria com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e o Exército Português.