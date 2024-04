Santarém apoia com 10 mil euros Concurso Vinhos de Portugal

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio de 10 mil euros à ViniPortugal - Associação Interprofissional do Vinho, para apoiar a organização do concurso “Vinhos de Portugal 2024”, que vai decorrer de 28 de Abril a 1 de Maio no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. O vereador da Câmara de Santarém com o Pelouro do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola do Concelho, Nuno Russo, refere que à semelhança dos anos anteriores, os vinhos de Portugal vão levar a Santarém cerca de 26 provadores de vinho internacionais, oriundos de mais de 18 países, e ainda jornalistas e líderes de opinião no sector do vinho e gastronomia. O evento inclui visitas a produtores de Vinhos do Tejo.