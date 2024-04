Seniores do Vitória de Santarém despromovidos ao distrital de futsal

A uma jornada do final do campeonato nacional da 3ª divisão de futsal a equipa sénior masculina do Vitória de Santarém perdeu por 8-3 com os Leões de Porto Salvo B, líder da tabela, em campo adversário. A equipa vitoriana está no 10º lugar da Série C com 16 pontos somados em 21 jogos e com a despromoção já sentenciada.